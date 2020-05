Τα «Ελάφια» συνεχίζουν με… ρετρό διάθεση, παρουσιάζοντας τα highlights της περσινής νίκης επί των Μπόστον Σέλτικς και τη μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο TD Garden της Βοστόνης.

Από την πλευρά του, λοιπόν ο Άλεξ Λάσρι σχολίασε το σχετικό Tweet, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Το σώμα ενός Έλληνα Θεού, η εκτέλεση ενός MVP».

The body of a Greek God, and the execution of a MVP https://t.co/nbs4NBmPoK

— Alex Lasry (@AlexanderLasry) May 3, 2020