Αρκετές είναι οι αποκαλύψεις για το πως ο Μάικλ Τζόρνταν επέλεξε αθλητική εταιρεία και τι έγινε μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Η αποκάλυψη πάντως που εντυπωσιάζει είναι ότι ο MJ φοράει σε κάθε πόδι διαφορετικό νούμερο παπούτσι.

Στο δεξί του πόδι φορούσε 47 νούμερο και στο αριστερό 47.5...

Throughout his NBA career, Michael Jordan wore a size 13 on his right feet and a size 13.5 on his left foot. pic.twitter.com/nFQhRbAcDV

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 4, 2020