Η Τζίτζι Μπράιαντ δεν πρόλαβε να γιορτάσει τα 14α γενέθλιά της... (vids)

Την Πρωτομαγιά του 2006 είδε το πρώτο φως η Τζιάνα (ή Τζίτζι) Μπράιαντ, κόρη του μεγάλου Κόμπι και της συζύγου του, Βανέσα.

Όπως είχε πει και ο ίδιος ο Κόμπι, ήταν το «alter ego» του. Στο πρόσωπό της έβλεπε τη συνέχιση της βαριάς κληρονομιάς του. Το ταλέντο της; Αστείρευτο!

«Το καλύτερο είναι όταν βγαίνουμε έξω και οι fans έρχονται προς το μέρος μου και εκείνη στέκεται δίπλα μου. Εκείνοι μου λένε, "πρέπει να κάνεις ένα αγόρι, με την γυναίκα σου πρέπει να κάνετε έναν γιο, κάποιος πρέπει να συνεχίσει την παράδοση". Τότε εκείνη τους λέει, "Το' χω". Και εγώ συμφωνώ, "ναι το έχεις"» είχε πει ο Μπράιαντ σε συνέντευξή του στον Τζίμι Κίμελ.

Πίστευε σε εκείνην και εκείνη πίστευε στον εαυτό της! «Ένα πρωτάθλημα ΝΒΑ ή το πρώτο καλάθι της Τζιάνα;» είχαν ρωτήσει κάποτε τον Κόμπι: «Μακράν το καλάθι της κόρης μου. Μακράν. Καταρχάς δεν με είχε δει ποτέ να παίζω και έβαζε τη μπλούζα στο στόμα όπως έκανα και εγώ. Την κοιτούσα και έλεγα. Ω, Θεέ μου, είναι σίγουρα είναι παιδί μου» ήταν η απάντηση που είχε δώσει... Ναι, της είχε τεράστια αδυναμία. Ήταν η Mambacita του...

Όμως στο «καταραμένο» πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 2020 γκρεμίστηκαν όλο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο θρύλος του ΝΒΑ μαζί με την κόρη του συνετρίβη με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο την ζωή τους μαζί με άλλους επτά επιβαίνοντες... Η Τζίτζι θα γιόρταζε σήμερα τα 14α της γενέθλια. Δυστυχώς, όμως, δεν πρόλαβε...

Gigi Bryant would have turned 14 today. Happy birthday #MambaCita pic.twitter.com/y932dbU621 — Ballislife.com (@Ballislife) May 1, 2020

In honor of Gigi Bryant’s birthday, here’s how skilled she was. Uses her bag of tricks to get into a pullup fadeaway, just like her daddy. RIP Mambacita pic.twitter.com/miXrbPScxE — Josh Toussaint (@josh2saint) May 1, 2020

Remembering Gigi Bryant, who would have turned 14 years old today. ( : @kobebryant) pic.twitter.com/dCIkdfeefm — theScore (@theScore) May 1, 2020

Gigi Bryant never got to see her 14th birthday, but not a day goes by where we don’t think about her and the perfect angel she is to us all. pic.twitter.com/9EQN0MYOuB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 1, 2020