Στον Marc Eversley εμπιστεύτηκαν τη θέση του GM οι Μπουλς, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Έτσι γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός GM στην ιστορία των ταύρων.

Στο παρελθόν έχει δουλέψει στους Ράπτορς και στους Σίξερς δίπλα στον Μπράιαν Κολάντζελο.

Welcome our new General Manager, Marc Eversley!

— Chicago Bulls (@chicagobulls) May 1, 2020