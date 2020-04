Όταν ο Τσάμπερλεϊν είπε στον Τζόρνταν: «Άλλαξαν τους κανόνες για να μην κυριαρχήσω και έκαναν το αντίθετο για εσένα!» (vid)

Όταν η συζήτηση κινείται γύρω από τον GOAT του ΝΒΑ το όνομα που έρχεται συνήθως πρώτο στο μυαλό κυρίως των νεότερων είναι αυτό του Τζόρνταν, αλλά σίγουρα αν πάμε κι άλλο πίσω δεν είναι λίγοι αυτοί που διεκδικούν τον τίτλο.

Ο Τσάμπερλεϊν κυριάρχησε στο ΝΒΑ με 13 φορές παρουσία σε All Star, 7 φορές πήρε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, 4 βγήκε MVP και έχει και 2 πρωταθλήματα. Για πάνω από 15 σεζόν είχε 30.1 πόντου κατά μέσα όρο και 22.9 ριμπάουντ.

Στη ακμή του ήταν τόσο εντυπωσιακός που στην κυριολεξία έπρεπε να αλλάξουν τους κανόνες για να μην είναι τόσο ισοπεδωτικός.

Μάλιστα ο Τόμας αποκάλυψε μια συζήτηση του Τσάμπερλεϊν με τον Τζόρνταν που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα.

«Ο Ουίλτ είπε στον Τζόρνταν, 'η διαφορά μεταξύ των δυο μας είναι ότι για εμένα έπρεπε να αλλάξουν τους κανόνες, ώστε να μην μπορώ να κυριαρχώ. Για εσένα τους άλλαξαν για να κυριαρχήσεις'».

"Wilt said to Jordan, 'The difference between you and me is that they had to change the rules, so I couldn't dominate. They changed the rules for you so that you could dominate.'“

@IsiahThomas shares Wilt Chamberlain's argument for why he should be considered the GOAT ⬇️ pic.twitter.com/wClYVrmRfU

— The Association on FOX (@TheAssociation) April 26, 2020