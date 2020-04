Κορονοϊός: Σκέψεις να γίνουν τα ματς του ΝΒΑ στην Disney World (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια του Yahoo Sports, το ΝΒΑ φαίνεται πως έχει στραφεί στη λύση του Walt Disney World Resort που εδρεύει στο Ορλάντο προκειμένου να διεξαχθούν τα ματς για να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν.

Θεωρούν ότι θα υπάρχει η απαραίτητη και απαιτούμενη ασφάλεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξετάζονται και άλλες λύσεις.

One possible playing ground for NBA if finishing season becomes safe for league and players: Walt Disney World Resort property in Orlando, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. League has kept different scenarios in mind.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020