Διαφωνία Νικολακόπουλου - Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για το «θέατρο» του Τζολάκη
Η αντίδραση του Κωνσταντή Τζολάκη στην προβολή του Αλεν Οζμπολτ η οποία προκάλεσε και την αποβολή του Σλοβένου φορ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ματς Λεβαδειακός - Ολυμπιακός προκάλεσε και διχογνωμία στον αέρα των Galacticos by Interwetten.
O Kώστας Νικολακόπουλος τόνισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του διαιτητή Βασίλη Φωτιά ο κίπερ του Ολυμπιακού δεν έκανε «θέατρο» στη συγκεκριμένη φάση, ενώ ο Γιώργος Τσακίρης είπε ότι ο διεθνής τερματοφύλακας έκανε «θέατρο». Δείτε το χαρακτηριστικό τους διάλογο για την επίμαχη φάση με τον Κώστα Ψάρρα...
