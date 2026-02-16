H αποβολή του Oζμπολτ στο ματς Λεβαδειακός - Ολυμπιακός για προβολή στον Κωνσταντή Τζολάκη ήταν η πιο αμφιλεγόμενη φάση της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Supereleague και προκάλεσε έντονη διαφωνία στον αέρα των Galacticos by Interwetten.

Η αντίδραση του Κωνσταντή Τζολάκη στην προβολή του Αλεν Οζμπολτ η οποία προκάλεσε και την αποβολή του Σλοβένου φορ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ματς Λεβαδειακός - Ολυμπιακός προκάλεσε και διχογνωμία στον αέρα των Galacticos by Interwetten.

O Kώστας Νικολακόπουλος τόνισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του διαιτητή Βασίλη Φωτιά ο κίπερ του Ολυμπιακού δεν έκανε «θέατρο» στη συγκεκριμένη φάση, ενώ ο Γιώργος Τσακίρης είπε ότι ο διεθνής τερματοφύλακας έκανε «θέατρο». Δείτε το χαρακτηριστικό τους διάλογο για την επίμαχη φάση με τον Κώστα Ψάρρα...