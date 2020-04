Τα πρώτα παπούτσια του Λούκα Ντόντσιτς θα κυκλοφορήσουν και θα είναι Air Jordan 1 Mid, αντλώντας έμπνευση από το ζέσταμα του.

Μάλιστα ο ίδιος πρωταγωνιστεί και σε ένα video game μαζί με τα νέα του παπούτσια.

Δείτε την ανάρτηση του Σλοβένου που δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

They put me in a video game!! Air Jordan 1 Mindfulness Available Thursday. pic.twitter.com/KCKxwZRmbR

— Luka Doncic (@luka7doncic) April 29, 2020