Όταν ο Τζόρνταν δήλωνε πως θα αποσυρθεί αν γίνει ανταλλαγή ο Πίπεν! (vid)

Μια ιστορία από το 1997 ήρθε στην επιφάνεια για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς.

Τότε ο MJ βρισκόταν σε ένα καμπ και αποκάλυψε σε όσους παρευρέθηκαν πως θα αποσυρθεί από το μπάσκετ, αν οι ταύροι ανταλλάξουν τον Σκότι Πίπεν. Πρόσθεσε πως αν αυτή είναι η τελευταία χρονιά του Φιλ Τζάκσον στους ταύρους, τότε το ίδιο θα συμβεί και με εκείνον.

Λίγο νωρίτερα ο GM Τζέρι Κράουζ είχε ανακοινώσει πως ο Φιλ Τζάκσον ανακοίνωσε μέχρι το 1998 αλλά μετά το τέλος του δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Επιπλέον είχε κάνει γνωστό πως ο Σκότι είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή. Τελικά αν και πέρασε από 40 κύματα (ο Τζόρνταν άσκησε βέτο στην ανταλλαγή του Πίπεν με τον ΜακΓκρέιντι) και ο Ινδιάνος παρέμεινε στους Μπουλς με τους οποίους πήρε ακόμα ένα πρωτάθλημα παρέα με τον Air.

Summer 1997: MJ tells campers if the Bulls trade Scottie Pippen, he’ll retire. And if it’s Phil Jackson’s last year, it’s his last year... #TheLastDance #JumpmanHistory pic.twitter.com/IxqzzZmQGH

— Jumpman History (@HistoryJumpman) April 2, 2020