Ουόλ: «Ο Ρόουζ ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος για να μαρκάρω» (vid)

Ο σταρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς που έχει ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό από τραυματισμούς, πήρε μέρος σε Live Instagram και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο την καριέρα του.

«Ο πιο δύσκολος ήταν ο Ντέρικ Ρόουζ. Ήταν ο πιο σκληρός παίκτης που έπρεπε να μαρκάρω» σχολίασε ο Ουόλ και φυσικά αναφερόταν περισσότερο στην MVP χρονιά του, όπου ο Ρόουζ είχε κατά μέσο όρο 25 πόντους, 7,7 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ

I got it off an IG LIVE. pic.twitter.com/Ic4lzA5y3p

— Deltwon Travis (@DTravis93) April 21, 2020