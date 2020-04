Μάτζικ: «Τζόρνταν, Μάικλ Τζάκσον και Μπιγιόνσε είναι οι σπουδαιότεροι διασκεδαστές της ζωής μου» (pic)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι άνθρωποι που επέλεξε ο ''Μάτζικ'' Τζόνσον ως τους κορυφαίους διασκεδαστές που έχει δει στην ζωή του. Εκτός από τον Μάικλ Τζόρνταν στην ίδια πρόταση έβαλε τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά και την Μπιγιόνσε, ενώ ολοκλήρωσε την σκέψη του με το ότι ίσως θα χωρούσε και ο Μοχάμεντ Άλι...

Ενδιαφέρουσες επιλογές τουλάχιστον!

«Για εμένα;Οι Μάικλ Τζόρνταν, Μάικλ Τζάκσον και Μπιγιόνσε είναι οι τρεις σπουδαιότεροι διασκεδαστές της ζωής μου. Ίσως να έμπαινε και ο Μοχάμεντ Άλι».

For me? Michael Jordan, Michael Jackson, and Beyoncé are the three greatest entertainers of my lifetime; and you could probably throw Muhammad Ali in there.

