The Last Dance: «Οι καλύτερες δυο ώρες της καραντίνας»! (pics)

Η αγωνία έλαβε τέλος! Τα πρώτα δυο επεισόδια του Last Dance κυκλοφόρησαν και οι απανταχού μπασκετικοί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την… εισαγωγή στο εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που αφορά τον Τζόρνταν και το πρωτάθλημα του 1998.

Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers δικαίωσαν το hype για τον Τελευταίο Χορό, με τον Τομπάιας Χάρις να εξηγεί πως ήταν οι καλύτερες δυο ώρες της καραντίνας.

Βίκτορ Ολαντίπο: «WOW! Ανυπομονώ για την επόμενη Κυριακή»!

Ρούντι Γκομπέρ: «Τα λέμε ύστερα»

When they rolled the credits just now a tear came to my eye. #TheLastDance — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) April 20, 2020

Who else had Scottie’s shoes growing up??? — Kevin Love (@kevinlove) April 20, 2020

Mike from another planet lol... #TheLastDance ... Pip slept on like a mf too smh — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 20, 2020

I’m glad Scottie is getting the respect he deserves, he was a beast #TheLastDance — Tristan Thompson (@RealTristan13) April 20, 2020

I could’ve watched all 10 episodes right now. — Zach LaVine (@ZachLaVine) April 20, 2020