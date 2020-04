ΝΒΑ: Το ντεμπούτο του Τζόρνταν στα playoffs κόντρα στους Μπακς! (vid)

Ο μπασκετικός πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του Last Dance, του ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και το τελευταίο πρωτάθλημα του Air με τους Μπουλς το 1997-98.

Το Last Dance κάνει πρεμιέρα απόψε στο ESPN (θα είναι διαθέσιμο τη Δευτέρα 20/4 στο Netflix) και οι Μπακς θυμήθηκαν το ντεμπούτο του Air στα playoffs!

Στις 19/4/1985 ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε νταμπλ – νταμπλ με 23 πόντους και 10 ασίστ κόντρα στο Μιλγουόκι που κέρδισε τη σειρά με 3-1 νίκες.

Young Air.

— Milwaukee Bucks (at) (@Bucks) April 19, 2020