Η ματσάρα του Ντέρικ Ρόουζ στο ντεμπούτο του στα playoffs (vid)

Ο Ρόουζ ταλαιπωρήθηκε όσο λίγοι από τραυματισμούς όμως δεν το έβαλε κάτω και videos σαν κι αυτό που δημοσίευσε το Timeless Sports επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα what if των τελευταίων ετών στο ΝΒΑ.

Τι θα γινόταν, δηλαδή αν παρέμενε υγιής κι έφτανε στο prime του;

Θυμηθείτε την εκπληκτική εμφάνιση στη Βοστόνη κόντρα στους Σέλτικς, όπου μέτρησε 36 πόντους, 11 ασίστ και 4 ριμπάουντ στη νίκη των Μπουλς με 103-105.

Σαν σήμερα, το 2009

(2009) Eleven years ago today, 20-year-old Derrick Rose went OFF in his playoff debut.

36 points, 11 ast, 4 reb, W. pic.twitter.com/l3MnZ44KPh

— Timeless Sports (@timelesssports_) April 18, 2020