Ο Λιθουανός έπαιξε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1997-98, αντιμετωπίζοντας τους Μπουλς στο Παρίσι το 1997, στο πλαίσιο του τουρνουά «McDonalds».

Στα 48 του χρόνια, ανακοινώθηκε από τους «Ταύρους» ως αντιπρόεδρος αγωνιστικού τμήματος και το Σικάγο θυμήθηκε τον αγώνα που πέτυχε 19 πόντους κόντρα στον… Μάικλ Τζόρνταν.

Arturas Karnisovas vs. Michael Jordan.

Playing with Olympiacos, Karnisovas scored 19 points vs. the Bulls in the 1997 McDonalds Championship Final in Paris. MJ finished with 27 points. pic.twitter.com/rjOK3Phl0I

