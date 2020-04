ΝΒΑ: Ανέλαβε αντιπρόεδρος στους Μπουλς ο Καρνισόβας (pic)

Ο 48χρονος Καρνισόβας ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου στο αγωνιστικό τμήμα των Μπουλς.

Ο Λιθουανός που έπαιξε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1997-98, εργάστηκε ως international scout των Ρόκετς (2008-13) κι εν συνεχεία ανέλαβε καθήκοντα assistant general manager στο Ντένβερ.

Το καλοκαίρι του 2017 προβιβάστηκε στη θέση του GM στους Νάγκετς και πλέον… μετακόμισε στο Ιλινόι με στόχο την «αναδόμηση» των Μπουλς.

Welcome our new Executive Vice President - Basketball Operations, Arturas Karnisovas!

