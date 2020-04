Μπακς για Θανάση: «Αν δεν ήταν μπασκετμπολίστας, θα ήταν μοντέλο» (vid)

Πριν περίπου δύο χρόνια ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανέβασε μία φωτογραφία με ροζ κοστούμι.

Οι Μπακς την θυμήθηκαν και αναρωτήθηκαν αν δεν έπαιζε μπάσκετ μήπως δούλευε στον χώρο του μόντελινγκ.

O Τζορτζ Χιλ αρχικά γέλασε, ο Ρόμπιν Λόπεζ δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του με κάτι τέτοιο, ο Κάιλ Κόρβερ αναστέναξε κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το «ροζ πάνθηρας style».

"If he wasn't a basketball player, he could be a GQ model." pic.twitter.com/FOjtjCfoAC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 12, 2020