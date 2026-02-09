Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν δικό τους τον Καμ Τόμας που έμεινε ελεύθερος από τους Μπρούκλιν Νετς και θα συνεχίσει την καριέρα του δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς ο Καμ Τόμας, αφού αποκτήθηκε από τους Μπακς.

Ο 25χρονος γκαρντ αποδεσμεύτηκε από τους Νετς λίγο πριν εκπνεύσει η διορία των ανταλλαγών στο NBA και τα «ελάφια» τον έκαναν δικό τους, αφού ελευθερώθηκε μια θέση στο ρόστερ τους, κάνοντας waive τον Χέιζ - Ντέιβις.

Ο Αμερικανός ύψους 1.91μ. στην καριέρα του στο NBA μετράει συνολικά, 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ μ.ο, σε 239 αγώνες.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Μπακς, ανέφερε τον λόγο που επέλεξε να μετακομίσει στο Μιλγουόκι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καμ Τόμας:

«Διάλεξα το Μιλγουόκι επειδή με ήθελαν και μου είπαν ότι ενδιαφέρονται εδώ και χρόνια. Είναι λοιπόν καλό που αυτή η ευκαιρία υλοποιήθηκε. Και ελπίζω απλώς να τους συναντήσω όλους, να τους γνωρίσω όλους και να συνεισφέρω το συντομότερο δυνατό».