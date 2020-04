Τόμας για τον MVP: «Ο Γιάννης ήταν σταθερός, ο Λεμπρόν έκανε την κίνησή του» (vid)

Συγκεκριμένα ανέφερε σε podcast όπου φιλοξενήθηκε ότι «ο Γιάννης ήταν το φαβορί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όμως πριν διακοπεί το πρωτάθλημα, είχα την αίσθηση ότι οι Λέικερς και ο Λεμπρόν έκαναν την... κίνησή τους.»

Όμως απ' ότι φαίνεται δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος θα είναι ο MVP καθώς θεωρείται πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, να γίνουν άλλα παιχνίδια τη φετινή χρονιά.

Lakers' LeBron James is MVP of the League say NBA Isiah Thomas: https://t.co/v6Dg15GBBZ



"Giannis has been the frontrunner the whole year. But I thought before the season was suspended LeBron and the Lakers, they were making their move."



My story via @HeavySan. pic.twitter.com/CU5ZJjl5lq

— Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) April 6, 2020