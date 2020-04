Ο Κρις Πολ αποκάλυψε γιατί προσποιήθηκε πως γελούσε με τον Κερ! (vids)

Η καραντίνα έχει βοηθήσει σε αποκαλύψεις και κάθε ημέρα μαθαίνουμε και κάτι νέο. Ήρθε πλέον η στιγμή να αποκαλυφθεί από τον ίδιο τον Κρις Πολ γιατί είχε γελάσει ψεύτικα με τον Κερ, πριν τον πιάσει η κάμερα να ξενερώνει.

Το βίντεο είχε κάνει τον γύρο του πλανήτη και ο CP3 ήταν πολύ ξεκάθαρος. Δεν ήταν αστείο αυτό που έλεγε ο Κερ και γι' αυτό γέλασε ψεύτικα...

Δείτε το περιστατικό:

“Why did I fake laugh at Steve Kerr? 'Cause wasn’t s--- funny.”

— SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2020