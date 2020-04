Σίλβερ για επανέναρξη NBA: «Δεν έχω απάντηση μέχρι 1η Μάη» (pic)

Στον Έρνι Τζόνσον μίλησε ο κομισάριος του ΝΒΑ και στάθηκε στο μέλλον της λίγκας που έχει διακοπεί λόγω κορονοϊού, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή.

Ο Άνταμ Σίλβερ παραδέχθηκε πως δεν μπορεί να δώσει κάποια απάντηση για τη συνέχεια της σεζόν στη λίγκα μέχρι την 1η Μάη

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη επανέναρξη των ματς, η απάντηση του ήταν; «Δεν γίνεται να δώσω κάποια απάντηση μέχρι την 1η Μάη, είναι πολύ νωρίς να προγραμματίσουμε ή να προβλέψουμε τι θα συμβεί στις επόμενες εβδομάδες».

Adam Silver says the NBA will not have a real answer about resuming the season until at least May 1 pic.twitter.com/Bpfi1XfQQj

