Μάτζικ: «Μου ραγίζει την καρδιά ότι ο Κόμπι δεν θα εκφωνήσει έναν υπέροχο λόγο στο HoF» (vid)

Ο Κόμπι αποτελεί κι επισήμως μέλος της κλάσης του 2020 μαζί με τον Τιμ Ντάνκαν και τον Κέβιν Γκαρνέτ, περνώντας στο μπασκετικό πάνθεον με την είσοδο του στο Hall of Fame.

«Στον φίλο μου, Λέικερ και αδελφό Κόμπι Μπράιαντ, συγχαρητήρια… Μου ραγίζει την καρδιά ότι δεν θα είναι εκεί για να λάβει αυτή την τιμή ο ίδιος και να δώσει έναν υπέροχο λόγο» ανέφερε από την πλευρά του ο Μάτζικ Τζόνσον…

Magic Johnson on Kobe Bryant being inducted into the Basketball Hall of Fame: "It breaks my heart that he won't be there to receive the award himself and give a great speech." pic.twitter.com/bmfpJBjjJH

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 4, 2020