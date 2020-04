«Προς οριστική διακοπή το ΝΒΑ!» (pic & vid)

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη λόγω κορονοϊού.

Η πανδημία έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε όλο τον πλανήτη και σε αυτό δεν θα μπορούσαν να αποτελέσει εξαίρεση οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπράιαν Ουίντχορστ, το ΝΒΑ ετοιμάζεται να ακυρώσει τη σεζόν 2019-20 μετά και το... κλείσιμο του πρωταθλήματος της Κίνας (CBA), η οποία πήγε να ξεκινήσει τη λίγκα της, αλλά η Κυβέρνηση είχε άλλη άποψη λόγω της πανδημίας.

Aυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη απαισιοδοξία για τη συνέχιση του πρωταθλήματος, ενώ ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση κάνουν όσα έγιναν πριν από λίγες ώρες.

Το ΝΒΑ έκανε πρόταση στην Ένωση Παικτών για μείωση της τάξης του 50% από την δόση της 15ης Απριλίου.

Στον αντίποδα οι παίκτες πρότειναν μείωση 25% από τα μέσα Μάη και έτσι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις 2 πλευρες.

Mένει να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους.

.@WindhorstESPN says there’s “a significant amount of pessimism” in the NBA and the NBPA’s talks about whether they’re going to cancel the season. pic.twitter.com/SAGMJlFRDO

— SportsCenter (@SportsCenter) April 4, 2020