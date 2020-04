«Πολ-Τζόρνταν έπρεπε να ήταν στη φυλακή γιατί... δολοφόνησαν τον Νάιτ!» (vid)

Ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν είχε κάνει... πόστερ τον Μπράντον Νάιτ στο Κλίπερς-Πίστονς μετά από λόμπα του Κρις Πολ σε ένα από τα κορυφαία καρφώματα που έχουμε απολαύσει στο ΝΒΑ.

Μάλιστα πολλοί τον είχαν χαρακτηρίσει και ως ένα εκ των πιο disrespectful plays στην ιστορία.

Ο CP3 φιλοξενήθηκε στo All The Smoke podcast των Ματ Μπαρνς και Στίβεν Τζάκσον, με τον τελευταίο να ξεστομίζει μια φοβερή ατάκα για την συγκεκριμένη φάση.

«Εσύ και ο ΝτεΆντρε έπρεπε να ήσασταν στη φυλακή γιατί... δολοφονήσατε τον Νάιτ!».

Δείτε τι έγινε και θυμηθείτε το απίθανο πόστερ του Τζόρνταν στον Νάιτ!

Chris Paul talks about one of the greatest dunks in NBA history - When DeAndre Jordan murdered Brandon Knight. pic.twitter.com/AdcEuDKyKV

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) April 3, 2020