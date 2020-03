Ομάδες του ΝΒΑ που δεν πήραν τίτλο, αλλά έγραψαν ιστορία! (pic)

Αρκετές ομάδες στο ΝΒΑ έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν και χωρίς τελικά να πάρουν τον τίτλο. Είτε γιατί έφεραν κάτι διαφορετικό, είτε γιατί έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ, είτε γιατί είχαν παιχταράδες στην σύνθεση τους.

Όλα αυτά δεν συνδυάζονται πάντα με έναν τίτλο και το ESPN ξεχώρισε 4 ομάδες που ενώ δεν πήραν το τρόπαιο, κατάφεραν και έμειναν στην ιστορία.

NBA: Ποια είναι η κορυφαία ομάδα χωρίς τίτλο; (poll)

These teams didn't win NBA titles, but they all left their mark on the game in different ways pic.twitter.com/USCa1TES0f

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 30, 2020