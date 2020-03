ΝΒΑ: Διοργανώνει τουρνουά ΝΒΑ 2Κ20 μεταξύ των παικτών! (pic)

Ο Κορονοϊός έχει αναβάλλει τη δράση στο ΝΒΑ, όμως η λίγκα βρήκε άλλο τρόπο να φτιάξει τη διάθεση των παικτών.

Το ΝΒΑ θα οργανώσει τουρνουά για το video game NBA 2K, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή και εκεί θα λάβουν μέρος μόνο οι παίκτες των ομάδων. Kάθε μία εκ των 30 ομάδων θα έχει έναν εκπρόσωπο.

Μάλιστα θα μεταδοθεί κανονικά σε μεγάλο δίκτυο.

Πάντως αρκετοί παίκτες με τις αναρτήσεις τους στα social media δείχνουν πως λιώνουν στα video games και στο ΝΒΑ 2Κ.

Yahoo Sources: NBA to launch players-only NBA 2K Tournament scheduled for Friday and will be broadcast on major netowork. https://t.co/6m39JZETjx pic.twitter.com/a0apwYqDmQ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 31, 2020