Όταν ο Τζόρνταν δεν έχασε σουτ σε καμπ και κέρδισε το στοίχημα από τον Πολ! (vid)

Συγκεκριμένα είχαν βρεθεί σε καμπ και ο Κρις Πολ στοιχημάτισε ότι εάν και εφόσον ο Τζόρνταν αστοχούσε σε ένα σουτ, τότε όλα τα παιδιά θα έπαιρναν από ένα ζευγάρι παπούτσια «Jordan» εντελώς δωρεάν.

Δυστυχώς για... εκείνα, ο Μάικλ Τζόρνταν δεν αστόχησε ούτε μία φορά. Ακόμη και όταν ο Πολ έβαλε το χέρι μπροστά από τα μάτια του...

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο...

The time @CP3 bet MJ that the whole camp would get free Jordan's if he missed a shot



He didn't miss... @brkicks



(via coachspoon2/IG) pic.twitter.com/CdaZzY6LtI

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2020