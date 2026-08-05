Συνεχίζεται ο σχεδιασμός του NBA Europe ενόψει της πρεμιέρας το φθινόπωρο του 2027, με το Λονδίνο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με το The Athletic, το ιστορικό Battersea Power Station αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την κατασκευή της έδρας της μελλοντικής ομάδας της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το NBA προχωρά με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση του πρότζεκτ της ευρωπαϊκής λίγκας και ήδη εξετάζονται οι εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τις ομάδες της διοργάνωσης που θα έχουν μόνιμη άδεια.

Όπως αποκάλυψε το «The Athletic», ένα από τα επικρατέστερα σενάρια για τη δημιουργία της έδρας της ομάδας του Λονδίνου αφορά την ευρύτερη περιοχή του Battersea Power Station, ενός από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά μέρη της πόλης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές, με το συγκεκριμένο σημείο να βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζονται για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Δεν πρόκειται για το ίδιο το ιστορικό κτίριο του σταθμού παραγωγής ενέργειας, αλλά για τμήμα της μεγάλης έκτασης που παραμένει αναξιοποίητη στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης της περιοχής.

Τι είναι το Battersea Arena Station

Το Battersea Power Station είναι ένας εμβληματικός, πρώην σταθμός παραγωγής ενέργειας από άνθρακα στο Λονδίνο δίασημος για τις τέσσερις λευκές καμινάδες του, που σήμερα λειτουργεί ως τεράστιος πολυχώρος διασκέδασης, εμπορίου και διαθέτει δικό του σταθμό μετρό.

Μάλιστα, σταμάτησε να λειτουργεί το 1983, άνοιξε ξανά τις πύλες του στο κοινό το 2022, ύστερα από μία εκτεταμένη οκταετή ανακατασκευή. Σήμερα φιλοξενεί εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, γραφεία και κατοικίες, ενώ απομένουν περίπου 16 στρέμματα ανάπτυξης, τα οποία διαθέτουν ήδη πολεοδομική έγκριση για οικιστικές, εμπορικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί ξεχωριστή αίτηση για την κατασκευή αρένας, ωστόσο η εταιρεία ανάπτυξης του Battersea αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο να ζητήσει τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου ανάπλασης, κάτι που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο και για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού γηπέδου.

Το Λονδίνο αποτελεί μία από τις 12 πόλεις που προορίζονται να αποκτήσουν μόνιμη ομάδα στο NBA Europe, το οποίο στοχεύει να κάνει τζάμπολ το φθινόπωρο του 2027 με συνολικά 16 συλλόγους. Για την ομάδα της βρετανικής πρωτεύουσας έχει ήδη εκδηλωθεί έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Νίκες Αρόρα, ηγείται επενδυτικού σχήματος που φέρεται διατεθειμένο να διαθέσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την εξασφάλιση του franchise, ενώ ενδιαφέρον έχει δείξει και το Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στον παγκόσμιο αθλητισμό μέσω επενδύσεων όπως η Νιούκαστλ.

Το θέμα της έδρας θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη του εγχειρήματος, καθώς το NBA θέλει κάθε ευρωπαϊκή ομάδα να διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα ανταποκρίνονται στα πρότυπα της λίγκας, ενόψει της έναρξης του NBA Europe το 2027.