Σαλάχ: Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αιγύπτιου
Η «βόμβα» του καλοκαιριού (προς ώρας) ολοκληρώθηκε και... έσκασε στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτελεί και επίσημα από την Τετάρτη (5/8) ποδοσφαιριστή της Τραμπζονσπόρ!
Ο Αιγύπτιος άσος που άφησε τη Λίβερπουλ έπειτα από 9 σερί χρόνια επιτυχιών, τίτλων και ρεκόρ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, που τον καλωσόρισε με ένα όμορφο βίντεο.
Στα 34 του χρόνια ο «Φαραώ» υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών ως ελέυθερος, ενώ πολλαπλά ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του! Όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ επέλεξε να φοράει το νούμερο «61».
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk
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