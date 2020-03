NBA: Ποιον shooting guard-θρύλο θα θέλατε να ξαναδείτε να παίζει; (poll)

Τα poll συνεχίζονται στο gazzetta.gr, το οποίο πάντα υποκλίνεται σε σπουδαίους παίκτες, ομάδες και γεγονότα του ΝΒΑ.

Κάναμε το ξεκίνημα με τους κορυφαίους point guards που θα θέλατε να δείτε ξανά στο παρκέ. Σειρά παίρνουν οι shooting guards

Υπάρχουν πολλοί που άφησαν τη σφραγίδα τους στο άθλημα και επιλέξαμε τους καλύτερους με σκοπό να ψηφίσετε αυτόν που λαχταράτε περισσότερο να δείτε ξανά με σορτσάκι και με τη μπάλα στα χέρια. Δύσκολο πάντως να κοντραριστείς με τον Τζόρνταν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία. Μακάρι να μπορούσε να κατέβει ο Κόμπι από τη γειτονία των αγγέλων έστω για ένα μονάκι μαζί με την κόρη του!

* O Oυέιντ δεν βρίσκεται στη λίστα αφού αποσύρθηκε πρόσφατα, ενώ ο Άλεν κέρδισε στο... νήμα τους Γκέρβιν, Ρέτζι Μίλερ και Ντρέξλερ για να πάρει θέση στην 5άδα του poll.

Μάικλ Τζόρνταν - Chicago Bulls (1984-93, 1995-98), Washington Wizards (2001-03)

Ατομικές διακρίσεις : 5 φορές MVP (1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98), 6 φορές MVP τελικών, 14 φορές All Star, 10 φορές πρώτος σκόρερ, Αμυντικός της χρονιάς (1987-88), Rookie of the Year (1984-85)

6 πρωταθλήματα (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

Στατιστικά καριέρας: 30.1 πόντοι, 6.2 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ

Κόμπι Μπράιαντ - Los Angeles Lakers (1996-2016)

Aτομικές διακρίσεις : MVP (2007-08), 2 φορές MVP τελικών , 17 φορές All-Star, 2 φορές πρώτος σκόρερ

5 πρωταθλήματα (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)

Στατιστικά καριέρας: 25.2 πόντοι, 5.3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ

Τζέρι Ουέστ - Los Angeles Lakers (1960-1974)

Ατομικές διακρίσεις : MVP τελικών (1969), 14 φορές All-Star

1 πρωτάθλημα (1972)

Στατιστικά καριέρας: 27 πόντοι, 6.7 ασίστ, 2.6 κλεψίματα

Άλεν Άιβερσον - Philadelphia 76ers (1996-2006, 2009-2010) Denver Nuggets (2006-2008) Detroit Pistons (2008-2009) Memphis Grizzlies (2009)

Ατομικές διακρίσεις: MVP (2000-01) 11 φορές All-Star, 4 φορές πρώτος σκόρερ, Rookie of the Year (1996-97)

Στατιστικά καριέρας: 26.7 πόντοι, 6.2 ασίστ, 3.7 ριμπάουντ

Ρέι Άλεν - Milwaukee Bucks (1996-2003), Seattle SuperSonics (2003-2007), Boston Celtics (2007-2012), Miami Heat (2012-2014)

Aτομικές διακρίσεις: 10 φορές All-Star

2 πρωταθλήματα (2008, 2013)