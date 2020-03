Κορονοϊός: «Ψαλίδι» 20% στον Σίλβερ και τους υψηλόμισθους παράγοντες του ΝΒΑ!

Η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο έχει αναστείλει τις δραστηριότητες της λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ο Adrian Wojnarowski ενημέρωσε ότι η λίγκα θα μειώσει κατά 20% τους μισθούς των 100 υψηλά αμειβόμενων παραγόντων στα γραφεία της παγκοσμίως.

Μεταξύ αυτών ο ιθύνων νους της λίγκας, ο κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ!

The NBA is reducing base salaries by 20 percent of approximately 100 of the league office’s top-earning executives around the world, sources tell ESPN.

This salary reduction includes commissioner Adam Silver and deputy commissioner Mark Tatum, sources said. There are no widespread cuts to the rest of organization; no support or administrative staff are impacted. Top executives and senior leaders are first to takes these cuts now

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2020