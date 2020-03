Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του σε όλα αυτά που βλέπει να συμβαίνουν στην πατρίδα του και γι' αυτόν τον λόγο «ανέβασε» ένα βίντεο το οποίο περιέχει σκληρές εικόνες από τους δρόμους της Τουρκίας.

Άνθρωποι πεθαίνουν στον δρόμο από τον κορονοϊό και εκείνος έγραψε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς άνθρωποι πεθαίνουν από τον κορονοϊό στους δρόμους της Τουρκίας και μάλιστα κάτω από το φως του ηλίου. Ο δικτάτορας Ερντογάν εξακολουθεί να μην παρέχει βοήθεια και αρκετή προσοχή. Κάνε κάτι τρελέ!»

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Unfortunately there are scores of people dying from #Coronavirus on the streets in broad day light in Turkey. #DictatorErdogan still covers them up and not providing proper care and enough attention to it.

Do something you lunatic @RTErdogan pic.twitter.com/VFNzM49una

— Enes Kanter (@EnesKanter) March 25, 2020