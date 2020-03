Οι Λέικερς θυμήθηκαν τον... μασκοφόρο Κόμπι, που άλλαξε μάσκα και έβαλε το καλάθι at the buzzer! (vid)

Η ομάδα του Λος Άντζελες έκανε αναδρομή στα καλύτερα παιχνίδια των Λέικερς με τους Πίστονς και θυμήθηκε εκείνο που ο Κόμπι Μπράιαντ ξεκίνησε να παίζει με μαύρη μάσκα και τον ανάγκασαν στο ημίχρονο να αλλάξει και να φορέσει μια διάφανη.

Ο Κόμπι Μπράιαντ επέστρεψε ακόμα πιο ανεβασμένος και έβαλε και το καλάθι που έστειλε το ματς στην παράταση.

Kobe began the game in the black mask before switching to clear at halftime and forcing OT at the buzzer. #BestOfLakersPistons pic.twitter.com/JDF6gS0ngT

