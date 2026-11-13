Ουίζαρντς - Πίστονς 140-144 (2η παρ.): «Διπλό» με... τρομακτικό Κάνιγχαμ (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Ουίζαρντς - Πίστονς 140-144 (2η παρ.): «Διπλό» με... τρομακτικό Κάνιγχαμ (vid)
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Οι Ντιτρόιτ Πίστονς «άλωσαν» την Ουάσιγκτον με 144-140 στη δεύτερη παράταση, με τον Κέιντ Κάνιγχαμ να κάνει double - double και να σκοράρει 52 πόντους.

Τι ματς ήταν αυτό! Σε μια μπασκετική πανδαισία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στον «μαγικό κόσμο του NBA», οι Ντιτρόιτ Πίστονς (8-3) του... σεληνιασμένου Κάνιγχαμ πέρασαν από την έδρα των Ουάσιγκτον Γουίζαρντς (4-9) με 144-140 στη δεύτερη παράταση, σε ένα ματς που καταρρίφθηκε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο ηγέτης των φιλοξενούμενων έκανε double - double με 52 πόντους, 11 ασίστ και 5 πέντε ριμπάουντ και ο μηδέν λάθη! Έτσι, έγινε ο πρώτος παίκτη του ΝΒΑ μετά τη σεζόν 1977-78, που έκανε double - double άνω των 50 πόντων και των 10 ασίστ, χωρίς κανένα απολύτως λάθος.

Παράλληλα, ο Κάνιγχαμ έκανε career - high και οι 52 πόντοι του αποτελούν την τέταρτη υψηλότερη επίδοση από παίκτη των Πίστονς, στην ιστορία.

Στα υπόλοιπα... απίστευτα του εν λόγω αγώνα ξεχώρισε το πρώτο triple - double καριέρας του Όσαρ Τόμπσον (17 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ) από πλευράς νικητών, ενώ για τους γηπεδούχους, παρά την ήττα, σε φανταστική βραδιά βρέθηκαν οι Τρέι Γιανγκ (37 πόντους, 2 ριμπάουντ, 14 ασίστ) και Άντονι Ντέιβις (30 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Αμφότεροι οι αστέρες των πρωτευουσιάνων έκαναν double - double, ενώ από κοντά ήταν και ο Σαρ για τους γηπεδούχους, που άγγιξε το double - double με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-33, 61-64, 90-94, 121-121, 132-132 (1η παρ.), 140-144 (2η παρ.)

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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