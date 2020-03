Ο Τζόνσον μήνες μετά την ανακοίνωση για τον HIV βγήκε στο παρκέ και αναδείχτηκε MVP! (vid)

Αφού αγωνιστική δράση δεν έχουμε οι Λέικερς αποφάσισαν να θυμηθούν μια όμορφη στιγμή του ''Μάτζικ'' Τζόνσον, μόλις μερικούς μήνες από τότε που αποκάλυψε ότι είναι θετικός στον HIV.

Πήρε μέρος στο All Star Game, έπαιξε ένας εναντίον ενός με τον Αζάια Τόμας, ήταν εκπληκτικός και στο τέλος πήρε σπίτι του και το βραβείο του MVP.

Απολαύστε τον:

Months after his HIV announcement, Magic Johnson comes out of retirement, goes 1-on-1 against Isiah Thomas and wins All-Star MVP. #BestOfLakersPistons pic.twitter.com/vi2tNAlCVx

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2020