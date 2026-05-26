Ο Άλεκ Πίτερς απέφευγε να μιλήσει για το μέλλον του και το αν θα παραμείνει ή όχι τελικά στον Ολυμπιακό μετά και το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 και ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Final Four ήταν ο Άλεκ Πίτερς.

Το Gazzetta ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης Πίτερς, η οποία θυμίζει πολύ αυτήν του Νίκολα Μιλουτίνοφ πριν από έναν χρόνο.

Ο ίδιος μιλώντας στη Nova άφησε τα πάντα ανοικτά και απέφυγε να δώσει μια σαφής απάντηση αναφορικά με τις προθέσεις του το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Είναι η πιο διάσημη ερώτηση! Στα δύο τελευταία παιχνίδια θέλαμε να κάνουμε την δουλειά. Σκαρφαλώναμε αυτό το βουνό για τέσσερα χρόνια. Ανεξάρτητα από το πως νιώθω εγώ και από την κατάσταση που επικρατεί, σε αυτά τα δύο παιχνίδια έπρεπε να τελειώσουμε τη δουλειά. Ασχέτως εάν έπαιξα εγώ καλά και πολύ. Ήταν κάτι που το ήθελαν όλοι» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τόσο καιρό φτάναμε κοντά και δεν τελειώναμε όπως θα θέλαμε, αλλά φέτος τα καταφέραμε. Σίγουρα ήταν ωραίο που είχε επίδραση στο παιχνίδια και κερδίσαμε το τρόπαιο. Θα μπορούσε ωστόσο να ήταν οποιοσδήποτε. Θα το αφήσω έτσι και θα συνεχίσω να απολαμβάνω τις στιγμές μέχρι την Πέμπτη που θα παίξουμε το παιχνίδι του πρωταθλήματος».

Και ανέφερε επίσης χαριτολογώντας: «Ήταν μια ωραία απάντηση, χωρίς απάντηση!» για να συνεχίσει: «Υπάρχει χρόνος να μιλήσουμε για αυτά και είναι η ερώτηση για την οποία όλοι είναι περίεργοι. Όμως τώρα αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που καταφέραμε και η δουλειά που τελειώσαμε όλοι μαζί. Αυτό σκεφτόμαστε. Δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο».