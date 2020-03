Καρλ για Καρμέλο: «Ο κορυφαίος παίκτης που έχω κοουτσάρει» (vid)

Ο Καρμέλο Άντονι αγωνίζεται πλέον στους Μπλέιζερς, όμως τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του τα πέρασε στους Νάγκετς.

Ο Μέλο του Ντένβερ ήταν σκέτη απόλαυση και αγωνίστηκε στην ομάδα από το 2003 ως το 2011, οδηγώντας την ομάδα ανελλιπώς στα playoffs και στους τελικούς της Δύσης το 2009.

Την περίοδο εκείνη προπονητής των Νάγκετς ήταν ο Τζορτζ Καρλ, ο οποίος με ανάρτηση στο twitter έδειξε πως ο Μέλο ήταν ο κορυφαίος παίκτης στην επίθεση που έχει κοουτσάρει.

«Ο Μέλο ήταν ο κορυφαίος παίκτης στην επίθεση που έχω κοουτσάρει. Μακάρι να είχα κάνει καλύτερη δουλειά για να τον βοηθήσω να πάρει πρωτάθλημα»

Melo was the best offensive player I ever coached. Looking back, I wish I had done a better job of helping him become a championship player. https://t.co/bs3JvvzxH6 pic.twitter.com/TSI2I6vpC5

— George Karl (@CoachKarl22) March 20, 2020