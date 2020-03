ΛεΜπρόν: «Θα είμαι Laker για την υπόλοιπη ζωή μου!» (vid)

Μέσω instagram επικοινώνησε με τους ακόλουθους του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, αφού έκανε live και μίλησε για πολλά/

Εκτός για το Game 6 των τελικών Ανατολής του 2012 στο οποίο στάθηκε, αναφέρθηκε και στα μελλοντικά του σχέδια και έδειξε πως θα παραμείνει πιστός στους Λέικερς.

Παίζω ακόμα. Έχω πολλές επιλογές, αλλά θα πω ένα πράγμα. Δεν θέλω να πάω κάπου αλλού. Θα είμαι Laker για το υπόλοιπο της ζωής μου», ήταν τα λόγια του.

