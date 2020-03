Κατά τη διάρκεια της ρούκι σεζόν του με τους Σίξερς, το 1996-97 ο Άλεν Άιβερσον έγινε ο πρώτος ρούκι στην ιστορία του ΝΒΑ με 40+ πόντους σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια.

To NBA θυμήθηκε τα highlights του Άιβερσον στην πρώτη χρονιά του στη λίγκα, με… αποκορύφωμα την μαγική ντρίμπλα στον Μάικλ Τζόρνταν!

Rookie year Iverson was a problem on the hardwoodpic.twitter.com/mBlQCXIHSi

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 17, 2020