Τόμας: «Το μόνο που χρειάζομαι είναι μια ομάδα να με θέλει» (pic)

Μπορεί ο κορονοϊός να έχει παραλύσει τα πάντα, το ΝΒΑ να έχει σταματήσει, ο Τόμας όμως σκέφτεται ένα πράγμα. Να βρει ομάδα να υπογράψει. Και να υπογράψει παραμένει άγνωστο το πότε θα παίξει, αλλά εκείνος σε αυτό το κενό, ζητάει μια ευκαιρία.

Αρχικά πριν από μερικές ημέρες εκθείασε τον εαυτό του λέγοντας πως μπορεί να βοηθήσει, ενώ σε ερώτηση για το αν θα έπαιζε στην Ευρώπη, σχολίασε ότι χρειάζεται μια ομάδα να τον θέλει.

Μπορεί να μην ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη ημέρα, ο Τόμας όμως θέλει πολύ να βρει μια ομάδα.

«Γιατί να μην πάρω άλλη μια ευκαιρία εδώ;Ξεκίνησα 40 παιχνίδια φέτος, με αντάλλαξαν από μια ομάδα που δεν με ήθελαν. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια ομάδα να σε θέλει. Θα επιστρέψω».

Why wouldn’t I get another shot tho? I started 40 games this season got thrown in a trade to make it work to a team that didn’t want me. Nothing more nothing less. All you need is ONE team to want you. I’ll get back to it real soon https://t.co/EQJ71W4Dm1

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 15, 2020