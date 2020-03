ΝΒΑ: Οι πληρωμές των παικτών και ο όρος «force majeure», επανεξέταση κατάστασης στις 10/4 (pic)

Ο όρος "force majeure" βρίσκεται μέσα στην CBA (συλλογική σύμβαση εργασίας των παικτών με την λίγκα) και επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να γλιτώσουν μέρος των χρημάτων από τα συμβόλαια σε περίπτωση που το πρωτάθλημα διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας (force majeure) δηλαδή επιδημίες, λιμούς, πολέμους.

Η Ένωση Παικτών θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί αυτός ο όρος, αφού το πρωτάθλημα δεν έχει διακοπεί οριστικά.

In email to players, the NBPA spelled out terms on a doomsday provision included in CBA that could free owners from paying players a percentage of their salaries should rest of season be lost to the coronavirus pandemic. Story on ESPN: https://t.co/s3cQSqCN8w

