Ζάιον Ουίλιαμσον: Ξεπέρασε και τους... Σακίλ Ο' Νιλ, Ντέιβιντ Ρόμπινσον! (pic)

Ο rookie των Νιου Όρλεανς Πέλικανς μέτρησε σε αυτά τα παιχνίδια 448 πόντους (23,5π. κατά μέσο όρο) και είναι περισσότεροι που έχει πετύχει ποτέ κάποιος παίκτης ύστερα από 19 ματς τα τελευταία 35 χρόνια στο ΝΒΑ!

Ποιους κατάφερε να ξεπεράσει; Τον Σακίλ Ο' Νιλ που είχε 423 πόντους στα πρώτα 19 ματς της καριέρας του και τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον ο οποίος είχε σημειώσει 420 πόντους στο ίδιο διάστημα.

