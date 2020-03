ΛεΜπρον: «Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι και την χάσαμε» (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς αρχικά και ο Ντέιβις στο τέλος είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν τα δεδομένα του παιχνιδιού με τους Νετς, αλλά δεν τα κατάφεραν και ο «Βασιλιάς» μίλησε για την ήττα των Λέικερς.

«Πρέπει να βελτιωθούμε. Έπαιξαν καλό μπάσκετ, μας ανάγκασαν σε λάθη και πρέπει απλά να βελτιωθούμε. Είχα μια ευκαιρία να διασπάσω την άμυνα, να ψάξω το σουτ μου ή να βρω έναν συμπαίκτη... είχαμε μια ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι και την χάσαμε. Έτσι είναι το παιχνίδι . Ποτέ δεν έχω αποφασίσει από πριν τι θα κάνω. Πάντα ''διαβάζω'' το παιχνίδι και ενεργώ. Κάνω ότι μου δίνει η άμυνα. Το έχω κάνει τόσες φορές στην καριέρα μου που μπορώ να ξέρω που είναι οι συμπαίκτες μου με κλειστά τα μάτια».

