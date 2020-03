Οι Λέικερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Νετς, αλλά ο Άντονι Ντέιβις έφτασε μια... ανάσα από την ανατροπή. Στο σουτ που πήρε στο τέλος, όλος ο πάγκος του Μπρούκλιν φώναξε για να τον αποσπάσει και τελικά τα κατάφερε.

Αν και ο Ντουράντ μόλις είδε το σουτ αρχικά απογοητεύτηκε, έπειτα χάρηκε και εκείνος μαζί με τους συμπαίκτες του.

Durant thought that was going in at first https://t.co/a3UgJyit1b

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 11, 2020