O Γιανγκ έκανε τεράστια και ιστορική εμφάνιση κόντρα στους Χόρνετς! (pics)

Ο νεαρός άσος των Χοκς έκανε ακόμα ένα παιχνίδι στο ΝΒΑ και το συνδύασε με νίκη της ομάδας του επί των Χόρνετς με 143-138. Ο Γιανγκ είχε 31 πόντους, 16 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ αυτό το έκανε με 6 στα 13 τρίποντα.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο γρηγορότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 350 τρίποντα, το έκανε σε 140 ματς, σπάζοντας το ρεκόρ του Λίλαρντ που είχε χρειαστεί 142 ματς.

Παράλληλα, ισοφάρισε τους Στόκτον, Πέιτον και Άιβερσον για τα περισσότερα παιχνίδια με 30 πόντους και 15 ασίστ, έχοντας 4 μέχρι τώρα και φυσικά συνεχίζοντας, ενώ ισοφάρισε το ρεκόρ του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος και αυτός με την σειρά του έχει 3 την φετινή σεζόν και οδηγεί την κούρσα σε ολόκληρο το ΝΒΑ με τους δύο νεαρούς να είναι αποφασισμένοι να γράψουν την δική τους ιστορία.

Τα ρεκόρ δεν σταματούν εδώ για τον Γιανγκ, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης της ιστορίας με πάνω από ένα παιχνίδι με 15 ασίστ και πάνω από 5 τρίποντα.

Μεγάλη σεζόν από έναν μεγάλο παίκτη:

Most games with 30+ PTS and 15+ AST in a player's first 2 seasons since 1983: 4 — Trae Young (including tonight)

3 — Magic Johnson

