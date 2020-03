Νάγκετς - Μπακς 109-95: Τα... δεύτερα του Μιλγουόκι πάλεψαν, αλλά «λύγισαν»! (vids)

Οι Μπακς παρατάχθηκαν με τα... δεύτερα κόντρα στους Νάγκετς, αφού ο Μπουντενχόλζερ ξεκούρασε Μίντλετον, ΝτιΒιτσέντζο, Λόπεζ, Μπλέντσο, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν off λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Παρόλο που οι απουσίες ήταν μεγάλες, δυσκόλεψαν τους Νάγκετς, αλλά στο τέλος το Ντένβερ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 109-95.

Οι νικητές ανέβηκαν στο 42-21, ενώ τα ελάφια (πρώτη φορά φέτος 3 σερί ήττες) έπεσαν στο 53-12.

Για τους νικητές 21 είχε ο Μάρεϊ και 20 με 10 ριμπάουντ ο Μίλσαπ, ενώ στον αντίποδα 21 μέτρησε ο Κόρβερ. Ο Θανάσης είχε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα

Ο Γιόκιτς έκανε το 99-91, 3 λεπτά για το τέλος. Ο Κόρβερ έγραψε το 103-95, αλλά ο Γιόκιτς απάντησε για το 105-95, ενώ ο Σέρβος έδωσε την ασίστ στον Χάρις για το 107-95 και κλείδωσε το ματς.

