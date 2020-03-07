ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΕΙΓ 2vs
ΑΜΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΛΑΥΡΙΟ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -
ΑΡΗΣ -vs
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΑΕΚ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 129
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 91vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 97
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 93vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 86
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 102vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 108
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 101vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 77
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 67vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 139vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΝΙΣ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΡΕΜΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΕΤΣ -vs
ΝΙΜ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΑΝΤ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ALMA TRIESTE -vs
ORIORA PISTOIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΟΦΗ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 1
LIVE
ΦΛΟΡΕΣ ΤΖΕΙΣΙ 1vs
ΛΑΖAΡΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 1
LIVE
DUCKWORTH/PEERS 1vs
MELIGENI/DEMOLINER 0
LIVE
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 1
LIVE
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 1vs
LEYLAH FERNANDEZ 0
LIVE
MCLACHLAN/UCHIYAMA 0vs
ESCOBAR/HIDALGO 1
LIVE
AYUMI HIRATA 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 1
LIVE
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 0
LIVE
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ 0vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1
LIVE
CHAPPELL/STALDER 1vs
RAPP/REDLICKI 0
LIVE
ALCANTARA/GONZALES 0vs
KALOVELONIS/TSITSIP. 0
LIVE
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 0vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
LIVE
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 0vs
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATO/WANG 2vs
PEREZ/SANDERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 1vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 1vs
JUAN IGNACIO LONDERO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ 0vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
BEKTAS/MOORE 1
ΤΕΛΙΚΟ
VERA ZVONAREVA 2vs
LAURA SIEGEMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΠAΛΟΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ROBERTO CID SUBERVI 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELL/SITAK 2vs
MARTINEZ/MUNOZ-ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0vs
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 1vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCNALLY/PEGULA 2vs
STOSUR/WICKMAYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 0vs
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2vs
SCOTT PUODZIUNAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
JULIAN SABORIO 0vs
ΚΟΥΖΜAΝΟΦ ΝΤΙΜΙΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 0vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
ARNEODO/CARUSO 0
ΤΕΛΙΚΟ
MUHAMMAD/TOWNSEND 2vs
BLINKOVA/MCHALE 1
ΤΕΛΙΚΟ
JOVIC/PERRIN 2vs
VAN NGUYEN/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 1vs
BARRIENTOS/ORE 2
COSTA RICA 0vs
BULGARIA 1
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
RIFQI/TRISMUWANTARA -vs
YEGO/MZAI -
USA -vs
UZBEKISTAN -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
BEALE/FANCUTT -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
FINN TEARNEY -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
REBECCA PETERSON -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KAJITANI/SATO -vs
HAYASHI/MORISAKI -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
SANJAR FAYZIEV -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
DAVID SUSANTO -vs
SHEIL KOTECHA -
JORDAN THOMPSON -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
TKEMALADZE/TSIVADZE -vs
IVANOV/SIIMAR -
GOLUBEV/NEDOVYESOV -vs
KOOLHOF/ROJER -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
ISMAEL MZAI -
AMINA ANSHBA -vs
MAIAR SHERIF -
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -vs
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
LO CHIEN HSUN -vs
LUCA NARDI -
AGABIGUN/EREL -vs
CUKIERMAN/ERLICH -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
LOCK/LOCK -vs
NAOW/NAW -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
KATY DUNNE -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -
AISAM QURESHI -vs
NIK RAZBORSEK -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
HAZEM NAW -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
DESAI/ROGOZINSKA -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
JANI/SHERIF -vs
OZ/SEZER -
HELLER/TOREBKO -vs
BOYER/DAMM -
HASSAN/SAMAHA -vs
KERDLAPHEE/KERDLAPHE -
FATTAR/OUAHAB -vs
LE/LY -
GRIGELIS/MUGEVICIUS -vs
SOUSA/SOUSA -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
SONEGO/TRAVAGLIA -vs
NAM/SONG -
MOLCHANOV/ORLOV -vs
HSIEH/YANG -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -
AQEEL KHAN -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
CARR/DENOLLY -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
HESS-OLESEN/NIELSEN -vs
GARCIA/VEGA -
BALAZS/FUCSOVICS -vs
GILLE/VLIEGEN -
MEHLULI SIBANDA -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
KRAWIETZ/MIES -vs
GERASIMOV/VASILEVSKI -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
LAURINAS GRIGELIS -vs
JOAO SOUSA -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
NAM JI SUNG -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
LY NAM HOANG -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
GHORBEL/TESSA -
MARACH/MELZER -vs
BEHAR/CUEVAS -
KHAN/QURESHI -vs
KAVCIC/KOC.-DESMAN -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
BASIC/BRKIC -vs
KLAASEN/ROELOFSE -
WALKOW/ZIELINSKI -vs
WONG/YEUNG -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ERIKSSON/LINDSTEDT -vs
BARRIOS/TABILO -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
IGNACIO GARCIA -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
GASPAR/MASAROVA -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
BOBROV/ERLER -
GULBIS/PODZUS -vs
MAAMOUN/SAFWAT -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ILYA MARCHENKO -vs
TSENG CHUN HSIN -
JULIUS TVERIJONAS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
DURASOVIC/RUUD -vs
KING/LEWIS -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
LEE DUCKHEE -
LAMINE OUAHAB -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
AISAM QURESHI -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
PAVIC/SKUGOR -vs
BOPANNA/PAES -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
HOLGER RUNE -vs
QUINTON VEGA -
ERNESTS GULBIS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
JERZY JANOWICZ -vs
LAM CHING -
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -vs
JUAN CERUNDOLO -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
AQEEL KHAN -vs
NIK RAZBORSEK -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
BORBA/ZATAR -vs
DE SILVA/DISSANAYAKE -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
GONZALEZ/REYES-VARELA -vs
HELIOVAARA/KONTINEN -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
HAYDN LEWIS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DEMBEK/FALCAO -vs
FALLERT/MORENO -
ADOLFO VALLEJO -vs
YASHITA DE SILVA -
CAROU/COMESANA -vs
HIDALGO/MONZON -
POLASEK/ZELENAY -vs
FOREJTEK/KOLAR -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
AREVALO/MIRALLES -vs
BICKNELL/PHILLIPS -
CABAL/FARAH -vs
GONZALEZ/ZEBALLOS -
DOMINGUEZ/GONZALEZ -vs
ECHARGUI/MANSOURI -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
H. DEL PINO/PANTA -vs
EHRAT/MARGAROLI -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
MARCELO AREVALO -vs
BLAISE BICKNELL -
WILFREDO GONZALEZ -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
JUAN IGNACIO LONDERO -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
JUAN VARILLAS -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
A. ALVARADO LARIN -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ -
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
LUZ/MATOS -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
ARIAS/ZEBALLOS -vs
CID SUBERVI/HARDT -
FLORES/NUNEZ -vs
ANDREEV/DONSKI -
LIVE
AUSTIN SPURS 91vs
NORTH. ARIZONA SUNS 97
LIVE
RIO GRANDE VALLEY 122vs
OKLAHOMA CITY BLUE 117
LIVE
SALT LAKE CITY STARS 68vs
IOWA WOLVES 66
LIVE
AGUA CALIENTE 26vs
TEXAS LEGENDS 22
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 126vs
LAKELAND MAGIC 133
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 134vs
GREENSBORO SWARM 129
ΤΕΛΙΚΟ
MAINE RED CLAWS 101vs
GRAND RAPIDS DRIVE 102
ΤΕΛΙΚΟ
FORT WAYNE MAD ANTS 116vs
COLLEGE PARK 112
ΤΕΛΙΚΟ
WINDY CITY BULLS 108vs
CAPITAL CITY GO-GO 117
ΤΕΛΙΚΟ
WISCONSIN HERD 115vs
WESTCHESTER KNICKS 109
ΤΕΛΙΚΟ
SIOUX FALLS SKYFORCE 125vs
SANTA CRUZ WARRIORS 102
LIVE
ΚAΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ 0vs
ΣΙΕΝΣΙAΝΟ 0
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ -vs
CARLOS STEIN -
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ -
LIVE
ΠΟΥΜΑΣ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 1
LIVE
ΠΟΥΕΜΠΛΑ 0vs
ΤΙΓΚΡΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΕΤAΡΟ 1vs
ΤΟΛΟΥΚΑ 1
LIVE
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ 1vs
ΑΤΛAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 3vs
ΝΤΟΡAΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 3
LIVE
ORANGE COUNTY SC 0vs
ΠAΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ 0
LIVE
SEATTLE SOUNDERS II 0vs
ΡΕΝΟ 1868 0
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ -vs
ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ -
ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ ΙΙ -vs
ΤAΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 4vs
ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2vs
ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 1
ΜΠAΝΦΙΛΝΤ -vs
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ -
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ -vs
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 78vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 84vs
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ 78vs
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 79vs
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 72vs
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 67vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 65vs
ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΡΒΑΡΝΤ ΚΡΙΜΣΟΝ 55vs
ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΕΑΡΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΝΣΕΤΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΛAΙΟΝΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 62vs
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 84vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 79vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 62vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 73
ΤΕΛΙΚΟ
PENN QUAKERS 78vs
ΚΟΡΝΕΛ ΜΠΙΓΚ ΡΕΝΤ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 85vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚΑΓΟ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 73vs
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 50vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΠΙΤΕΡΣ ΠΙΚΟΚΣ 68vs
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΤΜΟΥΘ ΜΠΙΓΚ ΓΚΡΙΝ 61vs
ΓΕΙΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΦΟΡΝΤ ΤΕΡΙΕΡΣ 93vs
ΣΙΤΑΝΤΕΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76
ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΜΠΡΟΥΙΝΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΙΤ ΑΖΤΕΚΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΟΝΣ -vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -
ΙΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΙΤ ΣΙΚΑΜΟΡΕΣ -vs
ΜΙΖΟΥΡΙ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΑΡΣ -
ΜAΡΕΙ ΣΤΕΙΤ ΡΕΙΣΕΡΣ -vs
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -
ΠΕΠΕΡΝΤAΙΝ ΓΟΥΕΙΒΣ -vs
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ -vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ -vs
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ -vs
UTEP MINERS -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
LIU SHARKS -
ΜΕΡΣΕΡ ΜΠΕΑΡΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ -
UT ARLINGTON -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΝΤΡΕΞΕΛ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ -vs
ΓΟΥΙΛΜΙΝΓΚΤΟΝ. -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ -
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ -vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 2vs
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ITAMBE MINAS (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΓΚΟΥΑ 0vs
ΚΑΡAΚΑΣ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥAΙΡΑ -vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
BOAVISTA-RJ 2vs
BANGU-RJ 1
NOVA IGUACU -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ -
MACAE-RJ -vs
MADUREIRA-RJ -
CABOFRIENSE -vs
PORTUGUESA RJ -
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΜΕΡΛΟ 2vs
ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ 0
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙAΝΟ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙAΝΟ ΑΡΕΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
CEARENSE 99vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ ΠΑΟΥΛΙΣΤΑ 93vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 81
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΙΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
MONCTON MAGIC 130vs
ISLAND STORM 90
ΤΕΛΙΚΟ
WINDSOR EXPRESS 112vs
ST. JOHN'S EDGE 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΣΙΟΝAΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 0vs
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 0
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ -vs
ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
SANTEROS DE AGUADA 84vs
CAPITANES DE ARECIBO 75
ΤΕΛΙΚΟ
VAQUEROS DE BAYAMON 77vs
INDIOS DE MAYAGUEZ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0vs
ΑΛΒΑΡAΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 0vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡAΝΟ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ -vs
ΕΣΤΟΥΝΤΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ -
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ -vs
ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ -
ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ -vs
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ATENEO VOLEY 1vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 73vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 83vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 86
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΚΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 1vs
ΡΟΥΝΑ 1
LDU ΠΟΡΤΟΒΙΕΧΟ -vs
ΝΤΕΛΦΙΝ -
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ -vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ITUANO-SP 0vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ -vs
ΟΕΣΤΕ -
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ -vs
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ -
NOVORIZONTINO -vs
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 2
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚΟΥΙΝAΛΑ 2vs
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 1
ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
ΕΡΕΒAΝ 0
ΝΟΑ -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΣΙΡAΚ -
ΣΟΥΒΟΝ -vs
CHUNGNAM ASAN -
ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ -vs
ΑΝΙAΝΓΚ -
ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ -
ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ -vs
ΝΤΑΕΓΚΟΥ -
ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ -vs
ΓΚΟΥAΝΓΖΟΥ -
AS TIARE TAHITI -vs
TUPAPA -
MAGENTA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ U23 -vs
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -
ΓΚΙΦΟΥ -vs
ΝΑΓΚAΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ -
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -vs
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -
SUTHERLAND SHARKS -vs
ROCKDALE CITY SUNS -
MANLY UNITED -vs
BLACKTOWN CITY -
SATYA WACANA -vs
PELITA JAYA BAKRIE -
SATRIA MUDA -vs
AMARTHA HANGTUAH -
BIMA PERKASA -vs
CAESAR SURABAYA -
LOUVRE SURABAYA -vs
INDONESIA PATRIOTS -
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -vs
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -
ΣΕΟΥΛ ΘAΝΤΕΡΣ -vs
ΓΚΟΙAΝΓΚ OΡAΙΟΝΣ -
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -vs
ΝΤΟΝΓΚΜΠΟΥ ΠΡΟΜΙ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
WARRIORS -
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΝΤΙΣΤΡΙΚΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
KGC (Γ) -
ΝΤΑΛΙAΝ ΓΙΦAΝΓΚ -vs
ΚΙΝΤAΟ ΧΑΙΝΙΟΥ -
ΣΙΤΖΙΑΖΟΥAΝΓΚ -vs
ΧΕΝAΝ ΤΖΙAΝΓΕ -
JIANGSU SUNING -vs
ΓΟΥΧAΝ ΖΑΛ -
BRISBANE CITY -vs
EASTERN SUBURBS -
GOLD COAST -vs
MAGPIES CRUSADERS -
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ -vs
PENINSULA POWER -
QUEENSLAND LIONS -vs
CAPALABA -
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -vs
ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -
ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ -vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ ΒΙΛΑΒΟΝΓΚ -
THE GAP -vs
BRISBANE KNIGHTS -
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -vs
CENTENARY STORMERS -
NORTH STAR -vs
CABOOLTURE FC -
ΑΣΤAΝΑ -vs
ΚΙΖΙΛΖAΡ -
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -vs
ΤΑΡAΖ -
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ -vs
ΟΚΖΕΤΠΕΣ -
ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΟΝAΙ -vs
ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ -
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ -vs
ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ -
ΠΟΥΣΑΜAΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ -vs
ΠΕΡΣΙΠΟΥΡΑ ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ -
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -
ΞAΝΘΗ U19 -vs
PANETOLIKOS U19 -
ΟΦΗ U19 -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ U19 -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ U19 -vs
ΛΑΜΙΑ U19 -
ΑΕΚ U19 -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U19 -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U19 -vs
ΛAΡΙΣΑ U19 -
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ -vs
ΒΕΛΚΕ ΜΕΖΙΡΙΤΣΙ -
ΣΛΟΒAΚΟ Β -vs
ΖΛΙΝ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
ΖΝΟΙΜΟ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β -
ΧΛΟΥΤΣΙΝ -vs
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -
UHERSKY BROD -vs
ΒΙΣΚΟΦ -
ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ -vs
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΚ Β -
ΜΕΤΑΛΟΥΛ ΡΕΖΙΤΑ -vs
ΑΡAΝΤ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
AFC ΝΤΟΥΝΑΡΕΑ ΚΑΛΑΡAΣΙ -
ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ -vs
ASU POLI -
ΦΑΡΟΥΛ -vs
ΤΟΥΡΙΣ-ΟΤΟΥΛ ΤΟΥΡΝΟΥ Μ. -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ -vs
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ -
ΠΑΝΤΟΥΡΙ ΤAΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ -vs
SCM ARGESUL PITESTI -
RAKHINE UNITED -vs
SAGAING UNITED -
ΑΓΙΕΒΑΝΤΙ -vs
ΓΙΑΝΓΚΟΝ -
ΓΙΑΝΤΑΝAΡΜΠΟΝ -vs
CHIN UNITED -
ΖΒΕΚΑΠΙΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΑΝΜAΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
BILOZGAR (W) -vs
VOLYN LUTSK (W) -
SHVSM (W) -vs
ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) -
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
NOVATOR KHMELNITSKY -vs
LOKOMOTIV KHARKIV -
VSK LAW ACADEMY -vs
VNAU VINICA -
BUREVISNYK -vs
SERTSE PODILLYA -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ -vs
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ -
ΧΡΟΥΝΤΙΜ -vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ -
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ -vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -
OLYMPIE BREZOVA -vs
ΕΚΛΑΡΟΝ ΒΑΛΚΟΥΡΤ -
MONDI ŠTĚTÍ -vs
BANIK SOUS -
CHOMUTOV -vs
FK BRANDYS -
ARITMA PRAHA -vs
ARSENAL CESKA LIPA -
NERATOVICE-BYSKOVICE -vs
MFK DOBRIS -
SK SLANY -vs
TATRAN RAKOVNÍK -
ΖΜΠΟΥΖAΝΙ 1953 -vs
ΖΙΒAΝΙΣΕ -
ΠΙΣΕΚ -vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΚ -vs