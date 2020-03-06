ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 113vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
LIVE
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 1
LIVE
GIMBRERE/MORANDAIS 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 1
LIVE
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 1vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ 0
LIVE
MURRAY/STOLLAR 1vs
MELNIKOVA/WALTERT 0
LIVE
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ 1vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ 0
LIVE
LAURINAS GRIGELIS 0vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 0
LIVE
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ 0vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 1
LIVE
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 1vs
TSENG CHUN HSIN 0
LIVE
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ 1vs
NAM JI SUNG 0
LIVE
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ANNA-LENA FRIEDSAM 0
LIVE
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 1
LIVE
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 1
LIVE
PENG/XU 0vs
KARIMJAN./NORMUROD. 0
LIVE
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 0
LIVE
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ 0
LIVE
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ 0vs
QUINTON VEGA 0
LIVE
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ 0vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 0
LIVE
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0
LIVE
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ 0vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ 0
LIVE
EN SHUO LIANG 0vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0
LIVE
KARLIS OZOLINS 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 2vs
GAIO/LORENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARNEODO/CARUSO 2vs
SINNER/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MISAKI MATSUDA 2vs
IVANA POPOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BONDARENKO/FICHMAN 2vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATHERINE WESTBURY 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KORDA/KRUEGER 2vs
GONG/REESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
K. KING/PATINO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 2vs
THIAGO MONTEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
MATTHEW ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
SCOTT PUODZIUNAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO LIM 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FINN TEARNEY 2vs
JORDI MUNOZ ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
HSU YU HSIOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAYASHI/MORISAKI 2vs
OKAMURA/OKUNO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙ ΑΓΙΤ 1vs
LUIS DAVID MARTINEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 1vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 1vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR/TAYLOR 1vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/POPOVIC 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 2vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
HSU/ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
OZEKI/UEDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOPHER RUNGKAT 2vs
SHEIL KOTECHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 1vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0vs
AMINA ANSHBA 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 1vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 1vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MEHLULI SIBANDA 0vs
HAZEM NAW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ELISA CAMERANO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVID SUSANTO 2vs
ISMAEL MZAI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
COSTIN PAVAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEKSANDRE METREVELI 1vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 0vs
REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
A. CORNUT CHAUVINC 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
MARKOVA/RADISIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ 0vs
DANIEL CUKIERMAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 1vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
APOSTOL/GRIGORIU 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 1vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ 2vs
AMER NAOW 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATY DUNNE 2vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
HAJEK/VILARDO 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAMINE OUAHAB 2vs
LY NAM HOANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ORIOL ROCA BATALLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
DUSTY BOYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
TIM HANDEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
CELEBIC/SAVELJIC 1vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 1vs
J. V. D. SCHULENBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ 2vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 0vs
JANI/SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DUSSIN/JONCOUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
INIGO CERVANTES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BORZA/DIMA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ 2vs
PHUONG VAN NGUYEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 0vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARENDS/BECKLEY 1vs
CARR/DENOLLY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
YASMINA KARIMJANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 1vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
CAMILA GIORGI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CENGIZ/HOURIGAN 2vs
LE BIHAN/NOEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 0vs
CUROVIC/OSTLUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
A. BARROSO CAMPOS 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
LEE/ROMEO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KLASEN/KOELZER 1vs
GASPAR/MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
THANOS/XILAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIACOMINI/KIVATTSEV 2vs
ARRIBAGE/BROVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARIPI/HUNTER 1vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 2vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
PHILIPPINES 0vs
GREECE 2
JAPAN 0vs
ECUADOR 2
NEW ZEALAND 1vs
VENEZUELA 1
GEORGIA 1vs
ESTONIA 1
INDONESIA 2vs
KENYA 0
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
ZIMBABWE 0vs
SYRIA 1
TURKEY 0vs
ISRAEL 1
MOROCCO 1vs
VIETNAM 0
LEBANON 1vs
THAILAND 0
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
CROATIA -vs
INDIA -
AUSTRIA 0vs
URUGUAY 0
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0vs
SOUTH AFRICA 0
LITHUANIA 0vs
PORTUGAL 0
DENMARK 0vs
PUERTO RICO 0
HUNGARY -vs
BELGIUM -
LATVIA 0vs
EGYPT 0
DEMBEK/FALCAO -vs
BANES/ELLIS -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
GERMANY -vs
BELARUS -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
JOAO SOUSA -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ILYA MARCHENKO -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
POLAND -vs
HONG KONG -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
SWEDEN -vs
CHILE -
NUGROHO/TJEN -vs
HAN N./KIM N. -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
LAM CHING -
NORWAY -vs
BARBADOS -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
CHAN/CHAN -vs
MIRZA/RAINA -
HOLGER RUNE -vs
IGNACIO GARCIA -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
CAROU/COMESANA -
HIDALGO/MONZON -vs
ARRECHE/CASANOVA -
EL SALVADOR -vs
JAMAICA -
A. ALVARADO LARIN -vs
BLAISE BICKNELL -
MEXICO -vs
FINLAND -
GUATEMALA -vs
TUNISIA -
WILFREDO GONZALEZ -vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ -
CERVANTES/ROCA -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
JERZY JANOWICZ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
HAYDN LEWIS -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
LESYA TSURENKO -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
GALLOWAY/H. VERDUGO -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
NOAH RUBIN -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
MARCELO AREVALO -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
ADOLFO VALLEJO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
MISAKI DOI -vs
YANINA WICKMAYER -
PARAGUAY -vs
SRI LANKA -
JESSICA PEGULA -vs
IRINA BEGU -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
JOHANNA KONTA -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
KATO/WANG -vs
PEREZ/SANDERS -
PERU -vs
SWITZERLAND -
JUAN VARILLAS -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
YASHITA DE SILVA -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
VERA ZVONAREVA -vs
LAURA SIEGEMUND -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
ROBIN MONTGOMERY -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
MCNALLY/PEGULA -vs
STOSUR/WICKMAYER -
MUHAMMAD/TOWNSEND -vs
BLINKOVA/MCHALE -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
ARNEODO/CARUSO -
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ΑΛ ΙΤΤΙΧAΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 1vs
AL JAZIRA 2
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ΑΛ ΓΟΥAΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤAΜΠΙ 1vs
ΑΤΖΜΑΝ 0
ΣΧΑΜΠAΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ -vs
ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠAΙ -
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ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΕΣΠΟΙΡ 0
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ΚΕΗΠ ΟΜΟΓΙΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
AJAX CAPE TOWN 0
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ΟΥΓΚAΝΤΑ ΡΕΒΕΝΙΟΥ 1vs
ΟΥΓΚAΝΤΑ ΠΟΛΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΚΙΣΟ ΤΖAΙΑΝΤΣ 0vs
ΒΙΠΕΡΣ 0
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ΑΛ-ΤΑΑΟΥΟΝ 1vs
ΑΛ ΑΡAΜΠΙ ΟΥΜ ΑΛ ΚΟΥΕΙΝ 2
AL BATAEH -vs
ΑΛ-ΤAΙΝΤ -
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ΜΠAΧΛΑ 2vs
ΦAΝΓΙΑ 2
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ΜΙΡΜΠAΤ ΦΚ 0vs
ΑΛ-ΟΡΟΥΜΠΑ 1
ΑΛ-ΡΟΥΣΤΑΚ -vs
ΜΟΥΣΚAΤ -
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ΑΛ-ΑΧΛΙ ΝΤΟΧΑ 0vs
ΚΑΤAΡ 1
ΑΛ- ΑΡAΜΠΙ ΝΤΟΧΑ -vs
AL KHOR -
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VSK LAW ACADEMY 1vs
VNAU VINICA 1
NOVATOR KHMELNITSKY -vs
LOKOMOTIV KHARKIV -
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ΖΕΛΕΖΙAΡΝΕ ΠΟΝΤΜΠΡΕΖΟΒΑ 1vs
ΣΚAΛΙΤΣΑ 0
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RECREATIVO CAALA 1vs
RECREATIVO LIBOLO 0
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ANADOLU BASKET 54vs
MANISA 57
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ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ 0vs
ΝAΦΤΑ 1
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SAHAB 2vs
AQABA 1
AL FAISALY (JOR) -vs
AL RAMTHA -
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ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 2vs
ΝΟΒΑ ΝΟΒΟΚΟΥΜΠΙΣΕΦΣΚ 0
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ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 1vs
ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 0
ΚΟΓΚΕ -vs
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -
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BEYLIKDUZU 46vs
CORLU 61
ΤΕΛΙΚΟ
GECIT SPOR 49vs
KOCAELI 76
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ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ U19 2vs
ΝAΠΟΛΙ U19 0
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ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ 30vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 40
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ΣAΜΑΡΑ 22vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ 10
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ΕΝΕΡΤΖΙ ΙΝΒΕΣΤ ΡΟΥΣΤAΒΙ 37vs
ΜΓΚΖΑΒΡΕΜΠΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 46
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SHVSM (W) 0vs
ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) 0
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BILOZGAR (W) 0vs
VOLYN LUTSK (W) 0
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
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ΠΟΥΕΜΠΛΑ U20 0vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ U20 0
ΚΕΡΕΤAΡΟ U20 -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΟΛΟΥΚΑ U20 -
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ΑΒΕΣ U23 0vs
ΜΠΡAΓΚΑ U23 1
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U23 -
LIVE
KARELA UNITED FC 0vs
ΑΣAΝΤΕ ΚΟΤΟΚΟ 1
LEGON CITIES FC -vs
WAFA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 2vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 91vs
ΜΙΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 89vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82vs
ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71vs
ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
AMERICAN UNIVERSITY 59vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88vs
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60vs
ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHERN JAGUARS 89vs
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59vs
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80vs
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58vs
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
MONTANA ST. BOBCATS 73vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83vs
WASHINGTON HUSKIES 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68vs
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64vs
ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68vs
ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
EASTERN WASHINGTON 100vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64vs
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65vs
ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80vs
ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55vs
ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80vs
ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76vs
PORTLAND PILOTS 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΝΟΡΘΕΡΝ ΑΙΟΒΑ ΠΑΝΘΕΡΣ -vs
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ 1vs
ABC-RN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 137vs
SUDBURY FIVE 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
GIMNASIA 94vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 1vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 79vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72vs
ΚAΠΙΤΟΛ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
METS DE GUAYNABO 104vs
SAN GERMAN 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΟΣ 1vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ 0vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 1vs
BOCA JUNIORS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΠΑ (Γ) 2vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
COMERCIAL-MS 1vs
COSTA RICA MS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 0vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
DIMITROVGRAD 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 3vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ 3vs
SATURN RAMENSKOYE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 0vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 3vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEMAN GRODNO II 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1
ΣΚΖΕΤΤΕΝ -vs
ΟΠΣAΛ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) 5vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) 0
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
ΚΙΝΑ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA PATRIOTS 110vs
SATYA WACANA 75
ΤΕΛΙΚΟ
PRAWIRA BANDUNG 79vs
LOUVRE SURABAYA 72
ΤΕΛΙΚΟ
CAESAR SURABAYA 75vs
NSH JAKARTA 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ (Γ) 1vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΓΛΙΑ U19 (Γ) 1vs
ΣΟΥΗΔΙΑ U19 (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ U19 (Γ) 3vs
ΠΟΛΩΝΙΑ U19 (Γ) 1
ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) -vs
ΗΠΑ U19 (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 1vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ 1vs
ΜΑΚΑΣAΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ 1vs
ΜΠΑΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELBOURNE KNIGHTS 2vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
PORT MELBOURNE SC 1vs
SOUTH MELBOURNE 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREEN GULLY 2vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 0vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
OAKLEIGH CANNONS 5vs
ALTONA MAGIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANDENONG CITY 0vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ 1vs
CROYDON KINGS 1
ΤΕΛΙΚΟ
PARA HILLS KNIGHTS 0vs
ADELAIDE OLYMPIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 1vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NE METROSTARS 1vs
ADELAIDE CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
OLEKSANDRIA U19 1vs
MET. ZAPORIZHYA U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
LVIV U19 0vs
KOLOS KOVALIVKA U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U19 2vs
DNIPRO-1 U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
VOLYN LUTSK U19 3vs
DESNA U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
VORSKLA U19 3vs
ZORYA LUHANSK U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ 3vs
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MAGWE 1vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 1vs
ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK ORENBURG U19 1vs
ARSENAL TULA U19 5
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO MOSKVA U19 4vs
TAMBOV U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ 1vs
ΣΧΙ ΜΙΝΧ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ 1vs
ΤAΝ ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 1vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 2vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 2
ΤΕΛΙΚΟ
BUSAN BNK SUM (W) 69vs
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) 68
ΤΕΛΙΚΟ
SUMQAYIT B 1vs
ΚΕΣΛΑ B` 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΣΟΥ 0vs
ΚΑΠAΖ 3
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
TARINGA ROVERS 0vs
ACACIA RIDGE SC 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ 2vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2