ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
LIVE
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 1vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 0
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
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NINO EHRENSCHNEIDER 1vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 1
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ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 1vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
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ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 1vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ 1
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ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 1
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ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ 0vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 1
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ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 1vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ 1
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JORGE MARTINEZ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 1
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ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ALISON VAN UYTVANCK 1
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ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ 1vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 1
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VLADIMIR UZHYLOVSKYI 1vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0
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ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 1vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ 0
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ANASTASIA ZOLOTAREVA 1vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0
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MARION VIERTLER 1vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ 0
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ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 1
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ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ 0vs
A. BARROSO CAMPOS 1
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ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ 0vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 1
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ISABELLA KRUGER 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 1
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TIM RIEDEL 0vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 1
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ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 1
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ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 1vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ 0
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PURTSELADZE/STROM 0vs
PATZANOVSKY/SOLBERG 1
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ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ 0
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BONZI/MARTINEAU 1
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ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 1vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ 0
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GABARRO/TACCHI 0vs
GUNES/SARITAS 1
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ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ 0vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 0
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BOGDAN/MDLULWA 0vs
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BILGIN/ILKEL 0
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ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 0
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A. CORNUT CHAUVINC 0
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LECHEMIA/PONCHET 0
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CAKAREVIC/MALECKOVA 0vs
LUKAS/NJIRIC 0
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ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 2vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ 0vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
GUSTAF STROM 0
ΤΕΛΙΚΟ
FANNI STOLLAR 1vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ 0vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 2vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAULA ORMAECHEA 0vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 2vs
PAULA KANIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ 0vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 2vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROBBIE ARENDS 1vs
MUZINGAYE SIBANDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ 0vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUSTINE PYSSON 2vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 2vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA 0vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVGENY TYURNEV 0vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
SAUMYA VIG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CEZAR CRETU 0vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
UMUT KAAN YENILMEZ 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAIGE MARY HOURIGAN 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEVIN BADENHORST 0vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 2vs
ARINA VASILESCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ 1vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ 0vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CONSTANTIN SCHMITZ 1vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANRI NAGATA 0vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ELENA-TEODORA CADAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TE RIGELE 0vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
ΚΟΠ Σ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDER IGOSHIN 0vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO BRONZETTI 0vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
N. SANCHEZ IZQUIERDO 1vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 2vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 2vs
J. FCO VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 2vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
DARJA VIDMANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ 1vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRANCESCO MAESTRELLI 2vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELIS SEZER 2vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 2vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARL ROOTHMAN 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUC KOENIG 0vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 2vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
HANA EL DEEB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 1vs
HALA FOUAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERT ROGLAN 1vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 2vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NG HAO YUAN 0vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERI SHIMIZU 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ 0vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
MIKAEEL WOODMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARTHA MATOULA 2vs
RAFAILIA FULOP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
GERHARDT BECKER 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN ALCALDE 0vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 2vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELISA CAMERANO 2vs
SHAHD HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELEONORA MOLINARO 0vs
OANA GEORGETA SIMION 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAPKO/MAROZAVA 2vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
WILLIAM GRIFFITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAGAR RAMADAN 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PIERRE MALAN 2vs
CONNOR KRUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDR BINDA 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEDRO ARAUJO 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 1vs
VICTOR ERNAELSTEEN 0
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
KAROLA BEJENARU -vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
MARIA KALLISTROU -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
BURGER/KRUGER -vs
CENGIZ/HOURIGAN -
NICHOLAS DAVID IONEL -vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -
HERRMANN/PRISACARIU -vs
ALEXANDRE/CRESCENZI -
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
ΠΕΡΕΙΡΑ ΧΟΣΕ -
IGOR SAVELJIC -vs
HAMAD MEDJEDOVIC -
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -
IVAN GAKHOV -vs
THOMAS DESCHAMPS -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ -
DE ROSA/MARTELLATO -vs
MAIGA/VIDAL AZORIN -
STEVAN POPOVIC -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΦΑΡΖAΤ ΤΟΜΑΣ -vs
NICOLAS ARRECHE -
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
GENARO OLIVIERI -
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
MELNIKOVA/WALTERT -vs
SINHA/TSIANG -
SIMON IVANOV -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
SERGIO SIKHARULIDZE -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
CAMILA GIORGI -vs
ALIZE CORNET -
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ -vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -
DANILINA/KOVAL -vs
ASTAKHOVA/DEMA -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
KUKHARCHUK/RUSOVA -vs
SIMMONDS/THOMBARE -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
CABRAL/FARIA -vs
PAUL/STEINEGGER -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
KENNY DE SCHEPPER -
BOEHLER/HANDEL -vs
KILANI/KOROLEV -
DOUMBIA/REBOUL -vs
DAVIS/SIBANDA -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
GHORBEL/TESSA -vs
CREPATTE/PONTICO -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
ALEX BARRENA -vs
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
KOUZMINE/OUAKAA -vs
MULLER/TIMMERMANS -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ZAKHAR TRAPEZNIKOV -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
ΜΠΡΑΜAΤΖΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ROMAN BURRUCHAGA -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
BARRENA/VILICICH -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
IRINA BEGU -vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΜΠΟΣΙΟ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
SEM VERBEEK -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΧΟΒΧΑΝΙΣΙAΝ ΜOΥΣΕΓΚ -vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
MISAKI DOI -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ -vs
JODY MAGINLEY -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
KRISTIE AHN -vs
USUE ARCONADA -
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BERNARDA PERA -vs
WANG XINYU -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
LESYA TSURENKO -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
CHRISTINA MCHALE -vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΜΟΝΤΕΖ ΠAΜΕΛΑ -vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
HURRICANE TYRA BLACK -vs
ΜΠΕΚΤAΣ ΕΜΙΝΑ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -vs
SOPHIA SHAPATAVA -
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
RODRIGO BANZER -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΜΠΡAΣΓΟΥΕΛ ΜΙΣΑΧ -
ΣΟΥ ΣΙΛΙΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
TOBY BOYER -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ -vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
JORDAN SAUER -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
DNIPRO CHERKASY 0vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 1vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 2vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 2
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
ΣΤAΜΠΑΕΚ -vs
KOLBOTN -
FC STATTEGG -vs
SV LASSNITZHOHE -
LIVE
ELAZIZ BELEDIYESPOR 0vs
ΠΑΓΙΑΣΠΟΡ 2
LIVE
TRAU FC 0vs
ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΜΠΡAΔΕΡΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
REAL KASHMIR FC 1vs
NEROCA FC 0
LIVE
ΑΝΙ ΕΡΕΒAΝ 4vs
ΣΙΡAΚ ΓΚΟΥΜΡΙ 2 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΣΙΣ 1vs
SEVAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
BKMA ΕΡΕΒAΝ 6vs
ΑΡΑΓΚΑΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK VAN 3vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 0
LIVE
KF BALLKANI 0vs
FC DRITA 0
LIVE
KF GJILANI 2vs
KF FERONIKELI 1
LIVE
KF TREPCA '89 1vs
KF LLAPI 0
FC PRISHTINA -vs
KF FERIZAJ -
LIVE
ΠAΝΘΕΡ ΝΤΙ ΕΝΤΕ 0vs
ΑΒΙΟΝ ΑΚAΝΤΕΜΙ 0
LIVE
ΦΟΡΤΟΥΝΑ 0vs
YOUNG SPORT ACADEMY 0
ΜΠΑΜΕΝΤΑ -vs
ΝΤΡAΓΚΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -
ΦΕΟΥΤΣΕ -vs
ΤΟΝΕΡ ΓΙAΟΥΝΤΕ -
ΚΑΝΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -vs
UMS ΝΤΕ ΛΟΥΜ -
LIVE
ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 1vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ 0
LIVE
KYIV BASKET (W) 45vs
BERDYANSK (W) 29
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) 45vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) 30
ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) -
ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ENISEY (W) -
LIVE
ABAHANI LIMITED 1vs
MOHAMMEDAN DHAKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAHMATGONJ MFS 1vs
BASHUNDHARA KINGS 2
LIVE
ΑΛ-ΚΑΟΥΚAΜΠ 0vs
ΑΛ ΝΑΧΝΤΑ 0
LIVE
ΝΑΖΡΑΝ 0vs
ΑΛ ΚΑΛΕΖ 0
ΑΛ-ΤΖΑΜΠΑΛΑΙΝ -vs
ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙAΧ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ-ΤAΚΝΤΟΜ -
ΑΛ ΜΟΥΤΖAΧΑ -vs
ΑΛΜΠΟΥΚΙΡΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
SP FC / BARUERI (W) 3vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 3vs
VALINHOS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 1vs
ITAMBE MINAS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡAΚΑΣ 1vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΓΚΡΕΜΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 97vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 83vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 93vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE MA 0vs
IMPERATRIZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99vs
ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAN GERMAN 76vs
SANTEROS DE AGUADA 87
ΤΕΛΙΚΟ
BAHIA DE FEIRA 3vs
ALAGOINHAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΙΠΙΛΛA 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΝ ΝΙΤΑΝΙ ΛΑΙΟΝΣ 71vs
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ 65vs
ΜΕΙΝ ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ 72vs
ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΜΟΝΤ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ 85vs
ΟΛΜΠΑΝΙ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΛΕΤΖ ΙΓΚΛΣ 71vs
ΣΙΡAΚΙΟΥΖ ΟΡΑΝΤΖ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 81vs
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ 64
ΤΕΛΙΚΟ
TROY TROJANS 64vs
UT ARLINGTON 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΤΓΚΕΡΣ ΣΚAΡΛΕΤ ΝAΙΤΣ 78vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΤΕΡΡΑΠΙΝΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 63vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΤΑΡ ΧΙΛΣ 93vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΠΟΥΛΣ 67vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ ΜΠΕΑΡΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΤΕΙΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 89vs
ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΛΙΤΛ ΡΟΚ ΤΡΟΓΙΑΝΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 91vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 77vs
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 83vs
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 82vs
ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 78vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 80vs
ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 75vs
ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 80vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 70vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 54vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣAΟΥΘΕΡΝ ΙΓΚΛΣ 75vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 65vs
ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ 75vs
ΣΤΟΝΙ ΜΠΡΟΥΚ ΣΙΓΟΥΛΦΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛ ΣΤΕΙΤ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΣ 85vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 69vs
ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 55vs
ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 49
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 74vs
ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ 108vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΤΖAΓΚΟΥΑΡΣ 58vs
ΤΕΞΑΣ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 93vs
ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
Λ.Μ. ΓΟΥΟΡΧΟΚΣ 57vs
ΑΠΑΛAΧΙΑΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΛ ΝΤΕΜΟΝΣ 69vs
ΜΑΡΚΕΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΕΡΝ ΙΛΙΝΟΙΣ ΧΑΣΚΙΣ 71vs
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 68vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ 79vs
ΒAΝΤΕΡΜΠΙΛΤ ΚΟΜΟΝΤΟΡΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΙΛΕΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΣΤΕΦΕΝ ΟΣΤΙΝ ΛAΜΠΕΡΤΖΑΚΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΟΥΝΕΡΣ 51vs
ΤΕΞΑΣ ΛΟΝΓΚΧΟΡΝΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ 68vs
ΠΟΥΡΝΤΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡΜΕΙΚΕΡΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ ΣΤΕΙΤ ΣAΙΚΛΟΝΣ 71vs
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΑΡΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤAΚΙ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 73vs
ΤΕΝΕΣΙ 81
ΦΡΕΣΝΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ -vs
ΕΡ ΦΟΡΣ ΦΑΛΚΟΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 116vs
LONG ISLAND NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTIN SPURS 119vs
TEXAS LEGENDS 124
ΤΕΛΙΚΟ
AGUA CALIENTE 110vs
STOCKTON KINGS 116
ΤΕΛΙΚΟ
SAN LORENZO (W) 3vs
BANCO PROVINCIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 79vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
GUABIRA 1vs
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣAΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PLAZA AMADOR 0vs
CAI DE LA CHORRERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARABE UNIDO 1vs
ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ `ΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPORTING SM 0vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ (ΠΑΝ.) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALIANZA (PAN) 2vs
AΤΛΕΤΙΚΟ ΤΣΙΡΙΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAN FRANCISCO 1vs
ΤΑΟΥΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΧΟΥAΝΑ 3vs
ΤΟΛΟΥΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ (Γ) 0vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ U19 (Γ) 1vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) 2
ΑΥΣΤΡΙΑ U19 (Γ) -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΔΝΕΙ 2vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
UC CAPITALS (W) 71vs
ΣAΟΥΘΣΑΙΝΤ ΦΛAΙΕΡΣ (Γ) 68
ΤΕΛΙΚΟ
MAGENTA 3vs
AS TIARE TAHITI 2
TUPAPA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 76vs
ΜΠΟΥΡΕΒΕΣΤΝΙΚ ΓΙAΡΟΣΛΑΒ 85
ΤΕΜΠ -ΣΟΥΜΖ ΡΕΒΝΤΑ -vs
ΟΥΡAΛ -
ΚΙΜΚΙ-ΠΟΝΤΜΟΣΚΟΒΙΕ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΚΙΟΥΠΟΛ-ΡΟΝΤΝΙΚΙ ΙΖΧΕΒΣΚ -
ΟΥΡAΛΜΑΣ -vs
ΡΟΥΝΑ ΜΟΣΧΑΣ -
UNIVERSITY-UGRA -vs
ΣΠΑΡΤΑΚ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs