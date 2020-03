Οι Μπακς πέρασαν νικηφόρα από τη Σάρλοτ με σκορ 85-93 χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους και 20 ριμπάουντ, προσφέροντας εντυπωσιακές φάσεις στο Spectrum Center!

Επίσης, ήταν η πρώτη φορά που τα «Ελάφια» πέτυχαν λιγότερους από 100 πόντους σε ένα παιχνίδι έπειτα από 83 σερί ματς!

Bucks win, 93-85. The streak of scoring 100 points or more ends at 83 games.

Giannis 41 pts, 20 rebs, 6 assts.

